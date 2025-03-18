توقف الحركة التجارية ومرور الأشخاص في معبر إبراهيم خليل بين تركيا وكردستان

2025-03-18 15:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، بتوقف الحركة التجارية ومرور الأشخاص في معبر إبراهيم خليل الحدودي بين تركيا وإقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحركة التجارية ومرور الأشخاص في المعبر توقفت"، دون الكشف عن الأسباب وراء ذلك حتى الآن.

يُذكر أن معبر إبراهيم خليل يُعد أحد أهم المنافذ الحدودية بين تركيا وإقليم كردستان، حيث يشهد نشاطًا تجاريًا واسعًا وحركة مستمرة للمسافرين.