2025-03-18 16:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن حصيلة الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء بلغت 413 شهيداً على الأقل. وأفادت الوزارة في بيان بوصول “413 شهيداً إلى مستشفيات القطاع حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة”. وأشارت الى أن عددا من الضحايا ما زالوا “تحت […]

ظهرت المقالة حصيلة ضحايا قصف غزة تواصل الارتفاع وتصل إلى 413 شهيداً أولاً على ايشان.



