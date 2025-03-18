الداخلية العراقية: ضبط 10 مسافرين نصفهم أجانب بحوزتهم مخدرات

2025-03-18 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، ضبط 10 مسافرينبينهم خمسة أجانب بحوزتهم مواد مخدرة في أربعة مراكز حدودية.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إنه "ضمن جهود قيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات، وبعمليات منفصلة،تمكنت مراكز شرطة جمرك الشلامجة وزرباطية والمنذرية والشيب التابعة لمديرية شرطة الجماركمن ضبط عشرة مسافرين بينهم خمسة أجانب".

وأوضح ميري، أن المسافرين كان بحوزتهم مواد مخدرة نوع (ميتادون، كريستال،ترياك، ماريجوانا)، مؤكداً إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت الأحد الماضي، أنها أحبطت تهريبطن و100 كيلوجرام من "الكبتاجون" والإطاحة بشبكة مخدرات "دولية"خطيرة قادمة من خارج العراق عبر عملية أمنية نوعية بالتعاون مع السلطات السعودية وباشتراكأمن إقليم كوردستان.



