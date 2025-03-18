ذي قار.. مصرع فتى وإصابة شخصين بحادثين واعتقال شرطي متلبس بالرشوة

2025-03-18 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بتسجيل حادثي سير في المحافظة أسفرت عن وفاة فتى مراهق وإصابة شخصين، فيما أشار إلى اعتقال شرطي متلبساً بالرشوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث دهس وقع اليوم، بقضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار، وأدى لوفاة طفل عمره 15 عاما وإصابة والده بجروح بليغة"، مبيناً أن "الطفل المتوفى ووالده صدمتهم شاحنة كبيرة (تريلة)".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث الثاني هو اصطدام عجلة صالون بدراجة نارية، وسط قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة". مضيفاً أن "الحادث أسفر عن إصابة صاحب الدراجة".

وتابع المصدر، أن "قوة أمنية تابعة للشؤون الداخلية ضبطت منتسبا في قيادة شرطة محافظة ذي قار بتلقيه رشوة قدرها 25 الف دينار عراقي، حيث تم إحالته للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".