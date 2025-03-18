الأولمبية العراقية تحل الهيئة الإدارية لنادي القاسم.. وثيقة

2025-03-18 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، حل الهيئةالإدارية لنادي القاسم استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها وبموجب القانون وقرارالمكتب التنفيذي.

وجاء هذا القرار بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة للإدارة السابقة ممااستدعى تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لإدارة شؤون النادي خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن الهيئة الإدارية المؤقتة تألفت منرسول جاسم عبادي رئيساً للهيئة المؤقتة ومحمد عجيل سربوت نائباً للرئيس وحسن عزيزحمزة أميناً للسر ومهدي عبيد عبيس أميناً مالياً إضافة إلى الأعضاء أحمد فالح مهديونجاح حميد كاظم وراسم حامد مراد وصفاء فالح سايب وحيدر ناظم رويش.