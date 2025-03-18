أب يغتصب طفلته البالغة أربع سنوات في طوزخورماتو

2025-03-18 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في مستشفى قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بتسجيل حالة اغتصاب بحق طفلة صغيرة تبلغ من العمر أربع سنوات من قبل والدها شرق المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مستشفى قضاء طوزخورماتو تلقت حالة غريبة لم تسجل منذ تاريخ تأسيسها، تتمثل بإقدام أب على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات"، مبيناً أن "الطفلة وصلت إلى المستشفى بصورة يرثى لها، ولعدم القدرة على معالجة حالتها تم تحويلها إلى مستشفى آزادي في كركوك".

وأضاف المصدر، أنه "تمت احالة الطفلة من طوز خورماتو إلى كركوك وهي ترقد حاليا في مستشفى آزادي التعليمي وهي بحالة خطيرة نتيجة للنزف الشديد التي تعرضت له"، مبيناً أن "فريقاً طبياً قدم العلاج لها".

وأكد المصدر أن" والدة الطفلة هي من قامت بإبلاغ الشرطة بالحادثة، وعلى إثرها قامت قوة أمنية باعتقال زوجها البالغ من العمر نحو 0 عاماً، وهو موقوف حالياً رهن التحقيق".

وتابع المصدر أن "الطفلة ترقد حالياً مع والدتها في مستشفى آزادي"، مشيرا إلى أن "التحقيقات مستمرة مع الأب وكذلك مع الام للتوصل إلى ملابسات الحادثة".