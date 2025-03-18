2025-03-18 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، يوم الثلاثاء، عن تقديم مقترح قانون "اتحاد المستشفيات الخاصة"، وذلك استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد المستشفيات والمراكز التخصصية الأهلية في البلاد.

وقال شنكالي، لوكالة شفق نيوز، إن هذا القانون، الذي يُعتمد في العديد من الدول، يهدف إلى تنظيم عمل المستشفيات الخاصة، والارتقاء بالواقع الطبي والصحي، وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين العراقيين.

وأشار إلى أن هناك تقاطعات في عمل المستشفيات الخاصة، حيث تتداخل مسؤوليات كل من نقابة الأطباء، ودائرة التفتيش، وقسم القطاع الصحي الخاص، مؤكداً أن القانون المقترح سيسهم بشكل كبير في تنظيم هذا العمل وتعزيز كفاءته.

ويشهد القطاع الصحي في العراق تحديات كبيرة نتيجة نقص التمويل وضعف البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، ما أدى إلى ازدهار المستشفيات الأهلية الخاصة التي باتت تلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات الطبية.

ورغم أن هذه المستشفيات توفر رعاية طبية متقدمة مقارنة بالمؤسسات الحكومية، إلا أن ارتفاع تكاليف العلاج فيها يثير جدلاً واسعاً، وسط مطالبات بتنظيم الأسعار وضمان جودة الخدمات.

في المقابل، تعمل الحكومة على تحسين القطاع الصحي عبر مبادرات لدعم المستشفيات الحكومية وتوسيع التأمين الصحي، لكن هذه الجهود تواجه صعوبات بسبب الفساد ونقص الكوادر الطبية المتخصصة.