2025-03-18 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثار مشروع "روَناكي" الخاص بتزويدمناطق إقليم كوردستان بالكهرباء على مدار 24 ساعة جدلًا واسعًا، حيث أبدى تحالفمنظمات المجتمع المدني في السليمانية تحفظاته بشأن التسعيرة المقترحة، معتبرًاأنها قد تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين في المقابل، أكدت وزارة الكهرباء فيالإقليم أن الأسعار لم تُحدد رسميًا بعد، وأنها ستُعرض على مجلس الوزراء للموافقةعليها بعد دراستها بشكل شامل.

وقال المتحدث باسم تحالف منظمات المجتمع المدني، دلشادبابان، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المشروع يُعد خطوة حيويةومهمة توفر راحة للمواطنين"، محذراً من أن التسعيرة المقترحة قد تؤدي إلىإرهاق كاهل المستهلكين، وأن رفع سعر وحدة الكهرباء من 18 دينارًا إلى 156 دينارًايعد زيادة كبيرة جدًا.

وأضاف بابان، أن "المشروع، بصيغته الحالية، قد يخدمالفئات الميسورة فقط، في حين أن الهدف المعلن من قبل الحكومة هو تقديم خدمة عامةلجميع المواطنين"، مطالباً حكومة إقليم كوردستان بـ"إعادة مراجعةالأسعار بحيث تتناسب مع دخل الفرد ومستوى المعيشة، مع مراعاة التأخير المحتمل فيتوزيع الرواتب، مما قد يعوق قدرة المواطنين على دفع الفواتير.

كما دعا المتحدث باسم تحالف منظمات المجتمع المدني،الناشطين والمنظمات المدنية إلى "التصدي للمشروع إذا استمر بالأسعار الحالية،ملوحًا بإجراءات قانونية ومدنية لوقفه إذا لم تتم الاستجابة للمطالب".

رد الكهرباء

من جهته، أكد فارس ميرخان، المدير العام لإنتاج الطاقة فيوزارة الكهرباء بحكومة إقليم كوردستان، أن تحديد أسعار الكهرباء يتطلب موافقةرسمية من الوزارة والجهات الحكومية المختصة.

وأوضح ميرخان، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنالأسعار لا تزال قيد الدراسة، مشددًا على أنها ستُعرض على المجلس الوزاري للموافقةعليها قبل تنفيذها.

وأشار إلى أن مشروع "روَناكي"، الذي بدأ تنفيذهالعام الماضي، يهدف إلى إنشاء محطات كهربائية جديدة في هولير، السليمانية، ودهوك،مع خطة لتوصيل الكهرباء لكل مناطق الإقليم بحلول عام 2026.

وبينما يعتبر مشروع "روَناكي" خطوة طموحةلتحقيق استقلالية الطاقة في إقليم كوردستان، يبقى ملف التسعيرة محور نقاش بينالجهات المعنية والمواطنين، ومن المتوقع أن يتم حسم الجدل خلال الفترة المقبلة معصدور القرار الرسمي بشأن الأسعار، وسط مطالبات بتوازن بين جودة الخدمة وقدرةالمواطنين على تحمل تكاليفها.

ويعاني إقليم كوردستان منذ سنوات من أزمة في الطاقةالكهربائية، حيث يعتمد المواطنون على مولدات أهلية لتعويض نقص الكهرباء الحكومية،وتُعد مشروعات مثل "روَناكي" جزءًا من خطة الإقليم لتحسين البنيةالتحتية للطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء غير المستقرة، مع السعيلتوفير كهرباء دائمة وبأسعار معقولة.