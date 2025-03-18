16 ألف سلة غذائية تصل للمحتاجين في كوردستان.. الحملة الإنسانية مستمرة (صور)

2025-03-18 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "روانكه" الإنسانية، يوم الثلاثاء،استمرار حملتها الهادفة إلى توزيع 16,000 سلة غذائية لدعم العائلات المحتاجة فيإقليم كوردستان.

وذكرت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات التوزيعانطلقت في محافظة السليمانية، حيث تم بالفعل إيصال المساعدات إلى مناطق عدة، معاستمرار الحملة لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة".

وأضاف البيان، أن "الحملة تأتي استجابةً للظروف المعيشية الصعبة التييعاني منها العديد من المواطنين في الإقليم"، مشيراً إلى أن "المبادرةتهدف إلى توفير المواد الغذائية الأساسية لمن يواجهون تحديات اقتصادية خانقة".

وأشار البيان، إلى أن "توزيع السلال الغذائية يجري وفق آلية منظمةوشفافة، بالتنسيق مع الجهات المحلية، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثراحتياجاً، كما تواصل الفرق الميدانية عملها في مختلف المناطق لضمان التغطيةالعادلة للمستفيدين".

وشددت المنظمة، بحسب البيان، على "التزامها بمواصلة جهودها الإنسانيةلدعم الأسر المتضررة"، لافتةً إلى أن "العمل الإغاثي سيستمر في ظلالأزمات الاقتصادية المتفاقمة".

يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتهاالمنظمات المحلية والدولية في الإقليم، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي أثرتعلى الأسر ذات الدخل المحدود، في ظل التحديات المعيشية الراهنة.