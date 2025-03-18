ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع إغلاق البورصة

2025-03-18 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد،فيما انخفضت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاقبورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147400 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعارصباح هذا اليوم 147250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفةبالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغسعر البيع 147100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.