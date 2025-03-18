بمشاركة العراق.. استئناف اجتماعات المؤتمر الدولي لإدارة الدين في جنيف

2025-03-18 16:45:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استأنفت أعمال الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الدولي لإدارة الدَين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 آذار 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي. وتضمنت الاجتماعات عدداً من المحاور المهمة أبرزها محور الحوكمة والمساءلة والشفافية في عالم القيود المالية، وكذلك محور العلاقة بين الديون والمناخ: أدوات دين مبتكرة لإدارة المخاطر المالية. كما تضمنت الاجتماعات محور تعزيز شفافية الديون: إعادة النظر في إعداد التقارير وضمان معايير بالإضافة الى محوراستراتيجيات إدارة التحديات المؤسسية من أجل إنشاء مكتب إدارة ديون مستدام. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام