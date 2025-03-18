2025-03-18 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 64 متهمًا من طرفي نزاع في محافظة ميسان استخدم فيه مختلف الأسلحة والتجاوز على سلامة وأمن المواطنين.وقالت الخلية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في الوقت الذي تنعم فيه البلاد بالأمن والاستقرار وسط أجواء شهر رمضان المبارك شهر التسامح والمحبة، أقدمت عناصر خارجة عن القانون على القيام بنزاع عشائري في محافظة ميسان، الأمر الذي دعا القطعات الامنية في ميسان إلى التعامل بحزم مع طرفي هذا النزاع والشروع بعملية أمنية لتطويق مكان الحادث وإجراء حملات بحث وتفتيش واسعة".وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 64 متهمًا بينهم من المتسببين بالنزاع ومستخدمي مختلف الأسلحة والتجاوز على سلامة وأمن المواطنين وترويع الأطفال والنساء في هذا الشهر الفضيل"، مبينة، "كما ضبط بحوزة طرفي النزاع العشرات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى كميات من الأعتدة ومواد أخرى".وأشار البيان إلى، أن "الأجهزة الأمنية كافة شاركت بالعملية وبإشراف ميداني من قبل قائد عمليات ميسان وقائد الشرطة".ونبهت خلية الإعلام إلى، أن "مثل هكذا نزاعات تمثل إساءة إلى سمعة المجتمع العراقي خاصة أنها غير مبررة وتهدد السلم المجتمعي وتشغل قطعاتنا الأمنية البطلة عن واجباتها ومهامها الرئيسية المكلفة بها لمواجهة التحديات ذات العلاقة بأمن وسيادة واستقرار العراق، والتي كانت وما زالت لها وقفات شجاعة ضد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وستستمر الإجراءات القانونية الرادعة بحق مثيري النزاعات العشائرية والذي يستخدمون الأسلحة وإطلاق العيارات النارية بشكل غير قانوني في المناسبات المختلفة".