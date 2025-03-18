العراق وماليزيا وروسيا تدين هجمات الاحتلال على غزة وتطالب بمحاسبته

2025-03-18 18:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 18 - 3 (كونا) -- دان العراق وماليزيا وروسيا بشدة اليوم الثلاثاء الهجمات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء مطالبين بمحاسبته على جرائمه.فمن بغداد قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ان "الاعمال العدوانية تلك تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والانساني وتستهدف بشكل مباشر المدنيين الأبرياء ما يؤكد استمرار سياسة القمع والعدوان التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".ودعت الوزارة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة وحماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات التي تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان.وجددت الوزارة موقف العراق الذي وصفته بالثابت الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل تحقيق حريتِه وحقوقه المشروعة بما في ذلك حق تقرير المصير واقامة دولته المستقلة.وفي ماليزيا ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير استهدف أيضا دولا أخرى في المنطقة بما في ذلك سوريا ولبنان واليمن وأدى إلى مقتل وإصابة مدنيين من بينهم أطفال وعمال إغاثة" مشددة على أن "هذه الممارسات تعكس عدم جدية الاحتلال في تحقيق السلام واستمراره في خرق القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة".وأضاف البيان أن "القتل العشوائي للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وعمال الإغاثة يمثل جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهيرا عرقيا" مؤكدا أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في أعماله العدوانية ضد الدول ذات السيادة يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين".ودعت ماليزيا المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ووضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب عبر محاسبته على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي".وفي موسكو قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "التجربة أثبتت استحالة حل قضية إطلاق سراح الاسرى بالقوة" مؤكدة إدانتها الشديدة لأي عمل يؤدي إلى قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الاجتماعية.وفي هذا السياق دعت موسكو إلى ضرورة استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل مقبول لقضية الاسرى بما يضمن تهدئة مستدامة وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة للقطاع. وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة قد أعلنت اليوم الثلاثاء استشهاد 413 فلسطينيا نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر منذ ساعات الفجر على كافة محافظات قطاع غزة بعد استئناف عدوانه على القطاع فجر اليوم. (النهاية) أ م س