عطل فني بالجانب التركي يوقف الحركة بمعبر إبراهيم الخليل في كوردستان

2025-03-18 18:06:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معبر إبراهيم الخليل الدولي بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن توقف حركة السياحة والتجارة في المعبر بسبب عطل فني في أجهزة الحاسوب بقسم الجوازات في معبر خابور على الجانب التركي.

وأوضح مسؤول الإعلام في المعبر كامي كمال، لوكالة شفق نيوز، أن إدارة معبر إبراهيم خليل تواصلت مع الجانب التركي لبحث سبل حل المشكلة، حيث أكد المسؤولون الأتراك التزامهم بمعالجة العطل في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن حركة المسافرين منخفضة في المعبر، إلا أن الحركة التجارية شهدت ازدحامًا وتكدساً لمركبات الحمل من الجانب التركي بسبب هذا التوقف.