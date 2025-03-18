مع اقتراب اعياد نوروز.. دفاع مدني كوردستان يصدر توجيهات عاجلة

2025-03-18 18:06:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في إقليم كوردستان، يومالثلاثاء، بياناً دعت فيه المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة لتجنبالحوادث والمخاطر المرتبطة بالموسم بالتزامن مع اقتراب عيد نوروز وبداية العام الكورديالجديد، والذي يأتي في وقت يشهد الإقليم أجواءً ربيعية معتدلة مع اخضرار الطبيعةبفعل تساقط الأمطار.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حلول فصل الربيعيشجع الكثيرين على التنزه في الطبيعة والاستمتاع بالأجواء المعتدلة، مما يستدعياتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة".

وأشار البيان، إلى "ضرورة الانتباه لمخاطر إشعال النيران أثناءالرحلات"، مشدداً على أنه "لا يجوز إشعالها في الأماكن الجافة أو بالقربمن الأعشاب والأشجار، مع التأكد من إطفائها بالكامل بعد الاستخدام لمنع نشوبالحرائق".

كما حذرت المديرية، بحسب البيان، من "خطورة القيادة على الطرقات التيقد تصبح زلقة نتيجة الأمطار الربيعية"، داعية السائقين إلى "توخي الحذروالالتزام بإرشادات المرور لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين".

وبشأن المخاطر البيئية، نبه البيان إلى "ضرورة الانتباه للكائناتالسامة والخطيرة التي قد تظهر مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة أثناء التخييم أوالتنزه في المناطق الجبلية"، مؤكداً "أهمية توخي الحذر واتخاذ التدابيرالوقائية اللازمة".

كما أصدرت المديرية، تحذيراً من تخزين الوقود في عبوات غير مخصصة، خصوصاًفي زجاجات المياه، لما قد يشكله ذلك من خطر على الأطفال الذين قد لا يميزون بينالوقود والمياه، مما يؤدي سنويًا إلى وقوع حوادث مأساوية.

وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن "الالتزام بهذه التعليماتيساهم في ضمان موسم ربيعي آمن للجميع"، مطالبة المواطنين بـ "التعاملبحذر مع كافة العوامل التي قد تشكل خطراً علىحياتهم وحياة من حولهم".