2025-03-18 18:18:04 - المصدر: ايشان

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إعفاء 3 مديرين عامين في امانة بغداد من مسؤولياتهم الإدارية، بسبب إخفاقهم في معالجة آثار موجة الأمطار الأخيرة التي اجتاحت مختلف مناطق العاصمة بغداد، وكذلك التصويت على إعفاء 4 مديرين عامين في وزارة الكهرباء بسبب التقييم المتدني. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ “إيشان”، […]

ظهرت المقالة بسبب “إخفاقاتهم”.. مجلس الوزراء يعفي ٧ مديرين عامين في أمانة بغداد ووزارة الكهرباء أولاً على ايشان.



