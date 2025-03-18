2025-03-18 18:18:04 - المصدر: ايشان

أصدر الحزب في لبنان، بياناً بشأن قرار الكيان استئناف حربه على غزة، مشيراً إلى أنه يقف بالكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية. ‏وقال الحزب في بيانه: “يدين حزب الله بأشد العبارات استئناف العدو الصهيوني لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة، واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزّل وهم نيام، في وقت يتعرض فيه أهالي غزة لحصار […]

ظهرت المقالة بعد انقلاب نتنياهو.. الحزب في لبنان: نؤكد وقوفنا الكامل والثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية أولاً على ايشان.



