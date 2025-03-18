2025-03-18 18:18:04 - المصدر: ايشان

أبدت عائلات الأسرى في الكيان، اعتراضها على قرار نتنياهو باستئناف الحرب على غزة، متسائلة بالقول: “حكومتنا ماذا يمكنكم أن تفعلوا باستئناف القتال الآن ولم تفعلوه خلال 15 شهرا”. وذكرت العائلات في خطاب: “دفعنا أثمانا باهظة وهذه الحرب ستزهق أرواح مزيد من المخطوفين، ومقتل 41 من مخطوفينا جاء نتيجة مباشرة للتدخل العسكري في غزة”. وأضافت: “نطالب […]

ظهرت المقالة عائلات الأسرى “الإسرائيليين” تخاطب نتنياهو: ٥٩ مختطفاً لن يخرجوا أحياءً إلا بالتفاوض أولاً على ايشان.



