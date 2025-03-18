إعفاء 7 مديرين عامين في أمانة بغداد والكهرباء وتثبيت 17 في عدد من الوزارات

2025-03-18 19:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، (18 آذار 2025)، إعفاء 7 مديرين عامين في أمانة بغداد ووزارة الكهرباء وتثبيت 17 مديراً في عدد من الوزارات.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان المجلس صوت في جلسته المنعقدة الوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني "على إعفاء 3 مديرين عامين في امانة بغداد من مسؤولياتهم الإدارية، بسبب إخفاقهم في معالجة آثار موجة الأمطار الأخيرة التي اجتاحت مختلف مناطق العاصمة بغداد، وكذلك التصويت على إعفاء 4 مديرين عامين في وزارة الكهرباء بسبب التقييم المتدني".

كما صوت المجلس، وفقاً للبيان "على تثبيت 17 مديراً عاماً في مختلف الوزارات، استناداً إلى ما قدمته اللجنة الخاصة بتقييم أصحاب الدرجات الخاصة أو شاغلي المناصب في الدوائر والمديريات العامة، وذلك ضمن نهج الحكومة في إجراء عملية التقييم الدوري لأصحاب الدرجات الخاصة".

ونقل البيان عن السوداني تأكيده على، أن "تثبيت المديرين العامين إصالة، لايعني اعفاءهم من عملية التقييم والمحاسبة إذا ما تلكؤوا في أداء واجباتهم أو أخفقوا في تنفيذ مهامهم الإدارية، بل إنّ عملية تقييم الأداء مستمرة وفق متابعة دقيقة من قبل اللجنة المختصة".