كركوك.. مقتل شخص وإصابة شقيقه بجروح خطيرة في إطلاق نار

2025-03-18 19:16:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ كركوك

أكد مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء، (18 آذار 2025)، مقتل شخص وإصابة شقيقه بجروح خطيرة في إطلاق نار شرق محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن: "إطلاق النار وقع قرب منزل سكني في حي الحجاج شرق مدينة كركوك بعد ظهر اليوم، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شقيقه بجروح حرجة، حيث تم نقله بسرعة إلى الطوارئ لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا وبدأت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث"، مؤكدًا أن "هوية الجاني لا تزال غامضة حتى هذه اللحظة، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحادث ربما يكون جريمة جنائية، ومن المحتمل أن تكشف الساعات المقبلة عن تفاصيل أكثر للرأي العام".







