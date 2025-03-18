محافظ البصرة: الحكومة ماضية بإنهاء الخطر البيئي للشعلات النفطية

2025-03-18 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، تعاقد الحكومة مع شركة توتال لإنهاء ملف الشعلات النفطية وخطرها البيئي في المحافظة.

وقال العيداني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق تعاقد مع شركة توتال، وأيضا ستكون هناك تعاقدات أخرى لإنهاء ملف الشعلات النفطية التابعة للحقول".

وأضاف العيداني، أن "الحكومة المحلية ليس من واجبها إنهاء ملف الشعلات الملوثة؛ لأنه ليس من اختصاصها ولا يمكنها التدخل بهذا الموضوع"، مشيرًا إلى، أن "الحكومة الاتحادية ماضية في هذا الموضوع لإنهاء خطر الشعلات الملوثة من أجل الحفاظ على صحة المواطن".