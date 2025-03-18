2025-03-18 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، ووزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات في العراق.وذكر بيان لهيئة الإعلام والاتصالات- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، استقبل في مقر الهيئة ببغداد، وزيرة الاتصالات هيام الياسري التي قدّمت التهاني بمناسبة تسلمه مهام رئاسة الهيئة، وحضر اللقاء رئيس مجلس المفوضين بلاسم سالم وأعضاء المجلس أحمد الحسني، وأوس العوادي، ودانا أسعد، بالإضافة إلى المعاون الفني لرئيس الهيئة محمد الغرباوي، ومدير العلاقات حسين علاء".وأضاف البيان، أن "الجانبين أكدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات في العراق، وتحقيق التكامل المؤسسي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".وتابع البيان، أن"أبو رغيف شدد على أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز مشروع الرخصة الوطنية الرابعة اتساقًا مع القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء"، مبينًا، أن "إطلاق العمل الميداني بهذه الرخصة ونشر خدماتها بشكل سريع يعدُّ من الأولويات، مع التأكيد على تعزيز المنافسة العادلة في سوق الاتصالات بالبلاد".وأكد أبو رغيف التزام الهيئة بتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية، والعمل المشترك لتحقيق التقدم في قطاع الإعلام والاتصالات وفق أحدث المعايير العالمية.