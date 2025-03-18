بعد «تصريحات المشهداني».. إجتماع طارئ لهيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل واللجان

2025-03-18 19:20:09 - المصدر: العالم الجديد

تستمر تداعيات تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني حول تعطيل جلسات وأحقية رواتب أعضاء مجلس النواب بالتوالي، إذ وصف النائب لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، تصريحات المشهداني بـ”المجحفة والمسيئة” لأعضاء المجلس، داعيا هيئة الرئاسة إلى اجتماع عاجل لتدارس المرحلة الراهنة. ويشهد مجلس النواب، تعطيلا مستمرا لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان […]