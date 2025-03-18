العراق وليبيا يبحثان تبادل الخبرات في إدارة الانتخابات

2025-03-18 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث القائم بأعمال السفارة العراقية في طرابلس أحمد الصحاف مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح تبادل الخبرات في إدارة الانتخابات، ورفع كفاءة الكوادر الانتخابية.وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية أعربت عن ترحيبها بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية".وأضاف البيان، أن "الصحاف والسايح بحثا سبل تبادل الخبرات في إدارة الانتخابات، ورفع كفاءة الكوادر الانتخابية، إلى جانب أهمية تبادل الزيارات لتعزيز التجربة الديمقراطية في كلا البلدين".وأكد الصحاف - حسب البيان – على "حرص العراق على دعم الجهود الليبية في تعزيز العملية الانتخابية، مشيدًا بدور المفوضية الليبية في ترسيخ المسار الديمقراطي".وأوضح الحصاف، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تمتلك تجربة غنية في تنظيم الانتخابات وفق معايير النزاهة والشفافية، وتسعى إلى تطوير آلياتها لضمان عمليات انتخابية عادلة وشاملة".من جانبه، شدد السايح على "أهمية بناء شراكات دولية فاعلة لتطوير المنظومة الانتخابية، والاستفادة من التجارب الناجحة لضمان النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".واكد السايح على "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين المؤسستين، بما يسهم في تعزيز العمليات الديمقراطية ودعم الجهود الرامية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كلا البلدين".