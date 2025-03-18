2025-03-18 21:15:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح،مساء اليوم الثلاثاء، أن تكلفة مشروع "روناکي"، الذي يهدف إلى توفير الطاقةعلى مدار 24 ساعة للمواطنين، سيكون أقل من المبالغ التي تُدفع حالياً للكهرباء الوطنيةوالمولدات الأهلية.

وقال صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع كان حلماً طالانتظاره لسنوات من قبل المواطنين في كوردستان، وهو الآن في طريقه للتحقيق"، مشدداًعلى أن "90% من المواطنين لن يدفعوا مبالغ إضافية مقابل الكهرباء، بل ستكون التكلفةأقل مما يدفعونه حالياً لأصحاب المولدات".

وأضاف، أن "المشروع سيوفر كهرباء مستقرة دون ضوضاء أو تلوث بيئي"،داعياً المواطنين إلى "دعم المشروع لأنه سيكون في مصلحة الجميع".

وأثار مشروع "روَناكي" الخاص بتزويد مناطق إقليم كوردستان بالكهرباءعلى مدار 24 ساعة جدلًا واسعًا، حيث أبدى تحالف منظمات المجتمع المدني في السليمانيةتحفظاته بشأن التسعيرة المقترحة، معتبرًا أنها قد تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين.

في المقابل، أكدت وزارة الكهرباء في الإقليم أن الأسعار لم تُحدد رسميًابعد، وأنها ستُعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها بعد دراستها بشكل شامل.

ويعاني إقليم كوردستان منذ سنوات من أزمة في الطاقة الكهربائية، حيث يعتمدالمواطنون على مولدات أهلية لتعويض نقص الكهرباء الحكومية، وتُعد مشروعات مثل"روَناكي" جزءًا من خطة الإقليم لتحسين البنية التحتية للطاقة، وتقليل الاعتمادعلى مصادر الكهرباء غير المستقرة، مع السعي لتوفير كهرباء دائمة وبأسعار معقولة.