مكتب السيد السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة

2025-03-18 21:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، (18 آذار 2025)، زكاة الفطرة لشهر رمضان الحالي للعام الهجري 1446.

وقال مكتب السيد السيستاني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "قيمة زكاة الفطرة للعام الحالي ستكون 1500 دينار للفرد الواحد وذلك كبديل عن دفعها عيناً من الطحين".

وكان المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، قد حددا الأربعاء الماضي 12 اذار الجاري، زكاة الفطر هذا العام بـ 3 آلاف دينار ويجوز دفعها لأهالي غزة.