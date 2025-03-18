2025-03-18 22:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تواصل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الثلاثاء، تنفيذ أعمال مشروع تأهيل طريق بيجي مفرق الشرقاط في محافظة صلاح الدين. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، ان المشروع الذي يبلغ طوله 53 كم لممر الاياب و23 كم لممر الذهاب، يُنفذ باشراف دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، حيث بلغت نسبة انجازه 30. واضاف البيان ان المشروع يُعد من الطرق الستراتيجية المهمة، كونه يربط بين العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية، كما انه سيسهم في إعادة تأهيله بتقليل الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة سالكيه. وتابع ان اعمال المشروع تضمنت قشط طبقات الاسفلت المتضررة، وإعادة الاكساء بطبقتين رابطة وسطحية محسنة بالبوليمر، فضلاً عن أعمال التخطيط والتأثيث بالعلامات المرورية، وصيانة المفاصل لاحد الجسور الواقعة على مسار على الطريق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام