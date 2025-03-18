تربية كركوك تطلق أول مهرجان مسرحي باللغة الإنجليزية

2025-03-18 22:45:02 - المصدر: واع

كركوك – واع – مهدي الربحاويأقامت مديرية تربية كركوك، اليوم الثلاثاء، المهرجان المسرحي المنهجي والأدبي الطلابي باللغة الإنجليزية للمراحل الدراسية كافة، وذلك في قاعة ثانوية الغربية للبنين، ليكون الأول من نوعه على مستوى المحافظة.وقال مدير تربية كركوك، منصور مذري سلوم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المهرجان أقيم برعاية وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، وتضمن العديد من الفعاليات باللغة الإنجليزية، بما في ذلك عروض مسرحية ذات مضامين تربوية وتوعوية، إلى جانب فنون الشعر والخطابة، بمشاركة واسعة من التلاميذ والطلبة الموهوبين في المسرح والأدب من مختلف مدارس المحافظة".وأضاف، أن "هذا المهرجان النوعي يُقام لأول مرة في المحافظة، حيث تم تقييم العروض المسرحية والأعمال الأدبية من قبل لجنة تحكيم متخصصة ومشرفين تربويين مختصين باللغة الإنجليزية"، مؤكدًا، أن "المهرجان المسرحي باللغة الإنجليزية جاء استجابةً للتوجيه الوزاري بتفعيل هذا النشاط"، مشيرًا إلى، أن "المسرح المنهجي باللغة الإنجليزية يُعد حدثًا مهمًا يعكس تنوع العروض المسرحية بين الكوميديا والدراما التربوية والتوعوية".وأوضح سلوم، أن "المسرح الإنجليزي يُعد جزءًا أساسيًا من الثقافة العالمية، وله تأثير كبير على المستوى الفني والثقافي للطلاب"، كما أشار إلى، أن "المسرحيات قدمت بأسلوب العمل الجماعي بين أعضاء الفرق، حيث تم تناول مواضيع متنوعة، منها طرح المشكلات وإيجاد الحلول، إلى جانب تقديم خدمات تعود بالفائدة على المجتمع".وختم بالقول: إن "دعم مثل هذه النشاطات الفنية بين طلبة المدارس يسهم في خلق أجواء من التنافس الإبداعي، مما يعزز مهاراتهم اللغوية والفكرية، ويطور قدراتهم في الفنون المسرحية والأدبية".