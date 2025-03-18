مذكرة تفاهم بين العراق وليبيا بشأن تنظيم الانتخابات

2025-03-18 22:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء،عن توقيع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مذكرة تفاهم مع نظيرتهاالليبية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنذلك جاء خلال لقاء جمع القائم بأعمال السفارة العراقية في طرابلس أحمد الصحاف، معرئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح.

وبينت أنه "جرى خلال اللقاء، بحث سبل تبادل الخبراتفي إدارة الانتخابات، ورفع كفاءة الكوادر الانتخابية، إلى جانب أهمية تبادلالزيارات لتعزيز التجربة الديمقراطية في كلا البلدين".

وأكد الصحاف بحسب البيان "حرص العراق على دعم الجهودالليبية في تعزيز العملية الانتخابية"، مشيداً بدور المفوضية الليبية في"ترسيخ المسار الديمقراطي".

وأوضح أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيالعراق تمتلك تجربة غنية في تنظيم الانتخابات وفق معايير النزاهة والشفافية، وتسعىإلى تطوير آلياتها لضمان عمليات انتخابية عادلة وشاملة".

من جانبه، شدد السايح على "أهمية بناء شراكات دوليةفاعلة لتطوير المنظومة الانتخابية، والاستفادة من التجارب الناجحة لضمان النزاهةوالشفافية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".