الاستخبارات الاتحادية: ضبط أسلحة والقبض على حائزها في الأنبار

2025-03-18 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط أسلحة وإلقاء القبض على حائزها في محافظة الأنبار.وذكرت الوكالة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بناءً على معلومات استباقية رصدتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة الأنبار، تم ضبط متهم بحوزته أكثر من (20) قطعة سلاح داخل عجلته يروم بيعها في المحافظة".وأضاف البيان، "ولدى التحقيق معه، اعترف صراحةً قيامه بالمتاجرة بالسلاح لغرض الكسب المادي"، منوها، أن "المتهم أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".