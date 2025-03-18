صلاح الدين تعطل الدوام الخميس المقبل بمناسبة عيد نوروز

2025-03-18 22:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، (18 آذار 2025)، تعطيل الدوام الخميس المقبل بمناسبة عيد نوروز.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبناءً على توجيه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، تقرَّر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 20 آذار 2025 في قضاء الطوز، وذلك بمناسبة عيد نوروز".

وأضاف "تُستثنى من العطلة الدوائر الخدمية والأمنية التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين".



