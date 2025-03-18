القبض على تاجر سلاح في الأنبار

2025-03-18 22:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (18 آذار 2025)، عن ضبط أكثر من (20) قطعة سـلاح وإلقاء القبض على حائزها في محافظة الأنبار.

وذكر بيان لاستخبارات الداخلية، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وبناءً على معلومات إستباقية رصدتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجـريمة المنظمة في محافظة الأنبار والمتضمنة وجود متهم بحوزته أكثر من (20) قطعة سـلاح داخل عجلته يروم بيعها في المحافظة".

وأضاف، انه "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري والتعرف على هوية المتهم، ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض عليه وضبط الأسـلحة التي بحوزته والعجلة التي كان يستقلها".

وتابع البيان، انه "ولدى التحقيق مع المتهم اعترف صراحةً عن قيامه بالمتاجرة بالسـلاح لغرض الكسب المادي، وأُحيل المتهم الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".







