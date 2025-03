تقدم ملحوظ في تنفيذ مشاريع إنشاء شوارع وسط الناصرية ضمن موازنة صندوق اعمار ذي قار

2025-03-19 00:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلن صندوق اعمار ذي قار عن مراحل متقدمة في عدذ من شوارع الناصرية. وذكر بيان للصندوق تابعته شبكة اخبار الناصرية ان نسب الانجاز تتصاعد في مشروع انشاء شوارع جامعة ذي قار الرئيسي والخلفي وشارع مستشفى الربيع مع التأثيث وايضا مشروع انشاء،شوارع جامعة ذي قار من الجسر الحولي الجديد الى...

