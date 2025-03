محافظ ذي قار يعلن تحديث تصميم الناصرية: توسعة عمرانية ومعالجة العشوائيات

2025-03-19 00:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: ترأس محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اجتماعاً لمناقشة البدائل المقترحة لتوسعة قضاء الناصرية في إطار مشروع تحديث التصميم الأساسي لبلدية الناصرية، بحضور معاون المحافظ لشؤون التخطيط المهندس رزاق العلي. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة المحلية لتوسيع نطاق التوسع العمراني وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع احتياجات المدينة...

