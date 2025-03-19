السيد الصدر يحذر من وصول الكيان الصهيوني إلى الحدود العراقية

2025-03-19 01:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحذر زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، من وصول الكيان الصهيوني إلى الحدود العراقية .وقال السيد الصدر في تغريدة له على منصة (إكس) تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "قد علمنا وحذرنا مما ستؤول إليه الأوضاع في غزة بل وفي غيرها ، فوجود العدو الصهيوني في المنطقة لن يؤول إلى ما يحمد عقباه"، مؤكدا أن "الأوضاع الراهنة ستسبب ببيع فلسطين مرة أخرى لتتمدد الصهيونية في الأراضي الإسلامية والعربية وبكل سهولة بل وبمعونة من هنا وهناك وذلك لتصل إسرائيل إلى الحدود العراقية".أدناه نص التغريدة:



