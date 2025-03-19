العامري يشيد بعمل القضاء واستقلاله

2025-03-19 01:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مجمل الأوضاع العامة والمستجدات الراهنة، فيما أشاد بعمل القضاء واستقلاله.وذكر بيان لمكتب العامري تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري التقى برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بحضور الهيئة القيادية للمنظمة، واستعرض اللقاء مجمل الأوضاع العامة والمستجدات الراهنة والعمل القضائي ".وأضاف، أنه "اشاد العامري والوفد المرافق باستقلال القضاء ودوره في دعم العملية الديمقراطية وترسيخها في البلاد".