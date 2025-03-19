في حدث أول من نوعه.. يوم عالمي للاحتفاء بالحضارة البابلية

2025-03-19 02:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي، عن انطلاق فعاليات اليوم العالمي للحضارة البابلية في العاشر من نيسان المقبل، في حدث هو الأول من نوعه.

وأكد الدليمي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن هذا الحدث يهدف إلى إحياء التراث البابلي وتجسيد طقوس أيام أكيتو عبر سلسلة من الفعاليات الأثرية والثقافية والفنية والتاريخية، بالإضافة إلى مناقشات حول سبل دعم السياحة العالمية في بابل.

وتمتد الفعاليات على مدى ثلاثة أيام، تشمل افتتاحًا رسميًا، مؤتمرًا خاصًا بالآثار، ومؤتمرًا للاستثمار في منتجع بابل السياحي، إلى جانب معارض للصناعات التراثية والأعمال، ومعرض الزهور.

وقال الدليمي: “بابل، هذه المدينة التي أدهشت العالم منذ آلاف السنين، ما زالت تحتفظ بمكانتها كمركز للثقافة والفنون والعلوم، واليوم نعمل على تسليط الضوء على إرثها الحضاري بعد سنوات من الإهمال.”

وأشار إلى أن الحدث سيشهد مشاركة عراقية وعربية وعالمية واسعة، من شركات ومؤسسات مهتمة بالتراث والتنمية الثقافية في المدن الأثرية.

وختم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن اليوم العالمي للحضارة البابلية سيكون مناسبة سنوية للاحتفاء بتاريخ بابل العريق، وتعزيز الجهود للحفاظ على هذا التراث الإنساني الفريد.