العيداني يرد على دعوات تأجيل مباراة العراق والكويت: كونوا واعين لا مفرقين

2025-03-19 02:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأربعاء، عدم إمكانية تأجيل مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الكويتي، المقرر إقامتها يوم غد الخميس في ملعب البصرة، وذلك ردًا على دعوات صدرت من بعض خطباء المنابر الدينية بتأجيل المباراة تزامنًا مع ذكرى استشهاد الإمام علي.

وأوضح العيداني في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكثير من المشايخ يتصورون أن المجتمع البصري غير واعٍ، علمًا أن أبناء البصرة في أسوأ الظروف حتى في عهد النظام السابق كانوا يُظهرون الحزن ويقيمون مواكب العزاء في ليلة استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب".

وأشار إلى أن "موعد المباراة مقرر مسبقًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ولا يمكن تعديله أو تأجيله".

ودعا الجهات المطالبة بالتأجيل إلى "أن تكون واعية وألّا تصنّف المجتمع بين محبٍ وكارهٍ لأمير المؤمنين، وألّا تبثّ التفرقة والفتنة بين الناس".