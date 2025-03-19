2025-03-19 02:54:05 - المصدر: ايشان

أصدر زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، أمراً بمنع سرايا السلام من إشهار السلاح داخل وخارج العراق، موجهاً العناصر بالعودة إلى الحوزة والمرجعية، إذا تعرّض العراق للعدوان. وأظهرت وثيقة صادرة عن “المعاون الجهادي”، تحسين الحميداوي، أن الصدر أرسل له تعليمات، وعمّمها على تشكيلات سرايا السلام، وجاء فيها: أولا: ترك التصريحات الطائفية، فمآل ذلك […]

ظهرت المقالة السيد الصدر يمنع السرايا من إشهار السلاح داخل وخارج العراق: عودوا للحوزة والمرجعية اذا تعرضنا للعدوان أولاً على ايشان.



