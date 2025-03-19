2025-03-19 02:54:05 - المصدر: ايشان

رد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، على الدعوات التي أطلقها السيد محمد الصافي وعلي الطالقاني، بشأن تأجيل مباراة العراق والكويت، لتزامنها مع ليلة جرح الإمام علي عليه السلام. وقال العيداني في تسجيل صوتي، حصلت عليه “إيشان”، إن “الكثير من الشيوخ والسادات يتصورون أن المجتمع العراقي والبصري غير واعي للأسف”، مبيناً أن “هذا المجتمع وفي […]

ظهرت المقالة رداً على الطالقاني والصافي.. العيداني: لا تذهبوا لـ”فتنة” بالمجتمع وجماهيرنا واعية وستشارك بمسيرات الحزن أولاً على ايشان.



