2025-03-19 02:54:05 - المصدر: ايشان

قال الأمين العام لحزب الوطن، يزن الجبوري، اليوم الأربعاء، إن النظام السياسي في العراق لن يسقط إلا بثورة شعبية يحركها زعيم التيار الوطني الشعبي السيد مقتدى الصدر. وذكر الجبوري، خلال تصريحه لبرنامج “المقاربة” الذي يقدمه الزميل سامر جواد، أن “العوامل التي تسقط أي نظام، هي عبر التدخل الخارجي أو الثورة الشعبية أو الانقلاب أو […]

ظهرت المقالة يزن الجبوري: لا أحد يستطيع إسقاط النظام السياسي سوى السيد الصدر أولاً على ايشان.



