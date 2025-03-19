2025-03-19 07:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد تحسين الحميداوي المعاون الجهادي لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، اليوم الأربعاء، أنه تلقى تعليمات من زعيم التيار مقتدى الصدر موجهة الى السرايا من بينها عدم حمل السلاح داخل وخارج البلاد، والعودة الى مراجع الدين والحكماء في حال تعرض العراق لـ"عدوان" خارجي.

وقال الحميداوي في بيان اليوم، إن "من بين تلك التعليمات "ترك التصريحات الطائفية، فمآل ذلك لا يُحمد عقباه ومضر بالعراق وشعبه".

وكذلك وجّه الصدر من ضمن تعليماته بأنه "يُمنع منعاً باتاً استعمال السلاح وإشهاره داخل العراق وخارجه، فمصير الوطن والشعب لا يحدده فرد أو مجموعة".

وقال الصدر أيضا، انه "في حال تعرض العراق للعدوان، فعليكم بالرجوع الى حوزتكم و مراجعكم والحكماء منكم وعدم الرجوع الى الفاسدين والظالمين".