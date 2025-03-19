انخفاض النفط بعد اتفاق أمريكا وروسيا على وقف إطلاق النار بمجال الطاقة

2025-03-19 07:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن وافقت روسيا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تتوقف موسكو وكييف عن مهاجمة البنية التحتية للطاقة الخاصة بكل منهما مؤقتا، وهو ما قد يؤدي إلى دخول المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 70.44 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا، أو 0.2%، ليصل إلى 66.75 دولارًا.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أمس الثلاثاء، على وقف مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية، لكنه امتنع عن تأييد وقف إطلاق النار الكامل لمدة 30 يوما، وهو ما كان يأمله ترامب.

وقال محللون إن وقف إطلاق النار المحتمل قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة إمدادات النفط وخفض الأسعار.

لكن الانخفاض في أسعار النفط كان محدودا بسبب الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط.

وتعهد ترامب بمواصلة هجوم بلاده على الحوثيين في اليمن، وقال إنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها الجماعة والتي تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل 200 شخص على الأقل، مما أنهى وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا وزاد من مخاطر تهديد إمدادات النفط من المنطقة الأوسع.

وفي الوقت نفسه، رسمت بيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة صورة مختلطة، مع ارتفاع مخزونات الخام في حين انخفضت مخزونات الوقود.

وارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 4.59 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 14 مارس، وفقًا لمصادر السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.71 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.15 مليون برميل.