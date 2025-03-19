مبابي: رحيل ديشامب خسارة فادحة ولا أملك سلطة لتعيين زيدان

2025-03-19 08:20:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

تحدث كيليان مبابي نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا عن رحيل ديديه ديشامب مدرب الديوك المحتمل بنهاية منافسات كأس العالم 2026 وإمكانية تولي زين الدين المسؤولية بدلا منه.

صرح مبابي خلال استضافته عبر قناة "TF1" الفرنسية "كما يقول ديشامب فإن منتخب فرنسا فوق كل الاعتبارات، وبالتأكيد رحيل ديشامب خسارة فادحة لما حققه مع المنتخب، ومن جانبه يحاول إنهاء مسيرته بأفضل صورة، وسنسعى جاهدين للوصول لمونديال 2026 من أجله، وبعدها سنرى من سيتولى المسؤولية خلفا له".

وأضاف نجم باريس سان جيرمان السابق "يعلم الجميع أن هناك اسما يتداول لخلافة ديشامب، ولكن كما أقول دائما، هذا الأمر ليس مسؤوليتي وليس بإمكاني الحديث عنه بل الأمر بيد فيليب ديالو رئيس اتحاد الكرة".

وانتقل كيليان للحديث عن زيدان قائلا "لقد كان قدوة لكثير من الأطفال، وترك بصمة بارزة ستبقى في تاريخ منتخب فرنسا للأبد، وسيبقى عالقا في قلوب الجماهير الفرنسية، فالحديث عن زيدان يبقى أمرا سهلا لأي فرنسي".

واصل مبابي "ولكن لست أنا من يقرر إمكانية تعيينه مدربا لمنتخب فرنسا، إنه ليس دوري، وأحاول ألا أتحدث عن ذلك لأن هناك مدربا موجودا بالفعل، ويجب احترامه".

وأتم كيليان مبابي تصريحاته في هذا الشأن "حبي لزين الدين زيدان ليس موضع شك، لكن يجب احترام القائمين على المنتخب وإذا تم تعيين زيدان سأكون سعيدا للغاية، لكن القرار ليس قراري".