2025-03-19 09:02:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على تاجر مخدرات "خطير" بعد تتبع استمر لعدة ساعات وذلك جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوة امنية و خلال نصب كمين وتتبع لعدة ساعات تمكنت من إلقاء القبض على تاجر مخدرات مطلوب وفق المادة 28 والملقب (كرونجي) ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

وأضاف أنه تم القبض عليه وايداعه التوقيف لاغراض التحقيق.

وسنويا تعلن وزارة الداخلية العراقية القبض على آلاف المدانين بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات، وتتوزع تلك الأحكام بين السجن المؤبد والإعدام وعقوبات أخرى وفق ما ينص عليه قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.