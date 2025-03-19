الذهب يحوم قرب أعلى مستوى قياسي له مع الطلب على الملاذ الآمن

2025-03-19 09:02:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقر الذهب فوق مستوى 3000 دولار للأوقية (الأونصة)، يوم الأربعاء، ليجري تداوله قرب أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة، حيث رفعت عدم اليقين التجاري جاذبية المعدن الأصفر، بينما ينتظر المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3029.70 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3038.26 دولارا يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 3037.50 دولارا.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء التباطؤ الاقتصادي وارتفاع مخاطر الركود بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي يعتقد على نطاق واسع أنها من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم.

وقد أدت الرسوم الجمركية إلى تفاقم التوترات التجارية، وتشمل فرض ضريبة ثابتة بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير/شباط، ورسوم متبادلة وقطاعية سيتم فرضها في الثاني من أبريل/نيسان.

ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيختتم اجتماعه السياسي الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم، على سعر الفائدة القياسي ثابتا في نطاق 4.25% - 4.50%.

يزدهر الذهب غير المدر للعائدات في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.92 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 991.80 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 960.75 دولارا.