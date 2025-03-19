النصر يخطط لتقديم عرض رسمي لضم ماجاليس

2025-03-19 09:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

كشفت تقارير صحفية، عن تحرك مثير من إدارة نادي النصر، للتعاقد مع أحد نجوم خط الدفاع في فريق آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعى إدارة "الجانرز" لتجديد عقود العديد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ويأتي على رأسهم الإنجليزي بوكايو ساكا والمدافع البرازيلي جابرييل ماجاليس.

ووفقا لما ذكره الصحفي البريطاني بين جاكوبس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، فإن النصر يخطط للتقدم بعرض رسمي لضم ماجاليس، وقد أجرى اتصالاته بالفعل مع المدافع البرازيلي.

لكنه في المقابل أوضح أن أندريا بيرتا، المدير الرياضي المحتمل لنادي آرسنال، سيواصل محادثات تجديد عقد المدافع البرازيلي، حيث يرغب النادي اللندني في الإبقاء على خدماته.

وأشار إلى أن "رغبة النادي السعودي جادة للغاية، وقد تهدم خطة آرسنال في الإبقاء على النجم البرازيلي".

وشارك ماجالياس (27 عاما) هذا الموسم في 41 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، علما بأنه يرتبط بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.