وصول دفعة جديدة من الأدوية النادرة إلى مخازن صحة ذي قار

2025-03-19 09:35:19

شبكة اخبار الناصرية: أعلن مسؤول شعبة الخدمات في قسم الصيدلة، الصيدلاني مشتاق جاسم الشاهين، عن وصول وجبة جديدة من عقار “Enteferon Vial” المستخدم في علاج تلف الأعصاب وهو من الادوية النادرة وذلك في إطار جهود تعزيز المخزون الدوائي بالمحافظة. وأوضح الشاهين لشبكة أخبار الناصرية أن هذه الأدوية ستُوزع على مستشفى الناصرية العام وفق جدولٍ مُعد مسبقًامن قبل القسم، لضمان...

