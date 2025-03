2025-03-19 09:35:19 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن صندوق الإسكان في ذي قار عن قوائم جديدة بأرقام معاملات المستفيدين من قروض الصندوق، داعياً المشمولين إلى مراجعة الدائرة لاستكمال الإجراءات واستلام الصكوك. انتهى.

