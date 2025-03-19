بعد تأكيد غيابه عن مباراتي الكويت وفلسطين.. الحمادي يعتذر من الجماهير العراقية
2025-03-19 10:20:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعرب لاعب المنتخب الوطني، علي الحمادي، عن أسفه لغيابه رسمياً عن المباراتين المقبلتين لأسود الرافدين أمام الكويت وفلسطين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بسبب الإصابة.
وقال الحمادي في تصريح نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إنه" يعاني من شد عضلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ميلوول في دوري (التشامبيون شيب)، مبيناً أنه حاول التغلب عليها من خلال العلاج الفيزيائي، لكنه لم يتمكن من استعادة جاهزيته الكاملة".
وأضاف الحمادي :" كنت أتمنى البقاء مع الفريق في البصرة ومشاركة الجماهير، لكن الإصابة حالت دون ذلك، كما أن نادي ستوك سيتي طلب مني العودة سريعاً لتلقي العلاج."
وتمنى اللاعب التوفيق لزملائه في المواجهتين القادمتين، معرباً عن أمله في العودة سريعاً إلى الملاعب لدعم المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.
أعرب لاعب المنتخب الوطني، علي الحمادي، عن أسفه لغيابه رسمياً عن المباراتين المقبلتين لأسود الرافدين أمام الكويت وفلسطين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بسبب الإصابة.
وقال الحمادي في تصريح نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إنه" يعاني من شد عضلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ميلوول في دوري (التشامبيون شيب)، مبيناً أنه حاول التغلب عليها من خلال العلاج الفيزيائي، لكنه لم يتمكن من استعادة جاهزيته الكاملة".
وأضاف الحمادي :" كنت أتمنى البقاء مع الفريق في البصرة ومشاركة الجماهير، لكن الإصابة حالت دون ذلك، كما أن نادي ستوك سيتي طلب مني العودة سريعاً لتلقي العلاج."
وتمنى اللاعب التوفيق لزملائه في المواجهتين القادمتين، معرباً عن أمله في العودة سريعاً إلى الملاعب لدعم المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.